Atp Miami | Sinner batte O' Connell e vola ai quarti 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Janniksi qualifica per i quarti di finale del "Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista altoatesino, numero 3 del ranking mondiale e 2 del tabellone, si è imposto agli ottavi sull'australiano Christopher O', 66 Atp, in due set con il punteggio di 6-4 6-3, maturato in un'ora e 43 minuti di gioco. Sul 2-0 per, nel secondo set, l'incontro è stato sospeso per alcuni minuti a causa di malore accusato sugli spalti da una spettatrice, subito soccorsa. L'azzurro, per un posto in semifinale, sfiderà il ceco Tomas Machac, 60esimo del ranking, 'giustiziere' negli ottavi di Matteo Arnaldi.