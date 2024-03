Atp Miami | l' Italia perde un “pezzo” | Arnaldi eliminato da Machac in due set

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 26 marzo 2024) Matteosi ferma negli ottavi di finale del "Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale , dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista sanremese, numero 38 Atp, si è arreso per 6-3 6-3 al ceco Tomas, 60esimo del ranking mondiale, che si qualifica così per i quarti di finale.