Atp Miami | Arnaldi eliminato negli ottavi

ATP Miami, un falloso Arnaldi non sfrutta l’occasione: Machac domina in due set - Fine dell'avventura in Florida per Matteo Arnaldi. Il n.38 del ranking è stato sconfitto dal ceco Tomas Machac (n.60 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3 negli ottavi di finale del Masters1000 di ...oasport

Sinner-Alcaraz, il duello entra nel vivo: nuova distanza, classifica Atp live - La graduatoria del tennis maschile in tempo reale dopo i match della notte del secondo Masters 1000 della stagione, che si sta giocando in questi giorni a Miami: in vetta, nonostante l'eliminazione da ...tuttosport

ATP Miami 2024, Arnaldi ko negli ottavi: vince Machac in due set - Matteo Arnaldi si è qualificato di forza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il canadese Dennis Shapovalov in due set e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria ...informazione