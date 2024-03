Atp Miami | Arnaldi eliminato negli ottavi

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – Si ferma aglidi finale la corsa di Matteoal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.995.555 dollari). L’azzurro, numero 38 del mondo, oggi martedì 26 marzo cede al ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 19 minuti. Machac aspetta ai quarti di finale il vincente tra l’altro azzurro Jannik Sinner, numero 3 del mondo e seconda testa di serie e l’australiano Chris O’Connell, numero 66 del ranking. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

