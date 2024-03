ATP Miami 2024 | Musetti che spettacolo! Vittoria eccezionale con Shelton ed ora la sfida ad Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Il miglior Lorenzodelprenota il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il toscano offre una prestazionecontro il rampante americano Ben, numero 17 del mondo, superandolo in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Sulla strada dell’azzurro ci sarà ora Carlose i due torneranno in campo già in questo martedì italiano (non prima delle 20.30) in una super giornata che vedrà protagonisti anche Jannik Sinner e Matteo Arnaldi. Un livello davvero altissimo quello tenuto da, che ha regalato come sempre alcuni colpi da cineteca, ma che ha soprattutto impressionato in maniera positiva per la gestione dei momenti più importanti. Il numero ventiquattro del mondo ha ottenuto ...