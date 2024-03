ATP Miami 2024 | Alcaraz supera Monfils | Dimitrov distrugge Hanfmann Bene Zverev e De Minaur

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Con Lorenzo Musetti ancora in campo nella nottata italiana, si sono concluse le altre partite di terzo turno del Masters1000 di, e di sorprese se ne sono viste ben poche. La parte alta del tabellone si conferma così come quella che sta seguendo passo dopo passo l’ordine di classifica. Il vincitore tra l’azzurro e Ben Shelton se la vedrà con Carlos: per l’iberico va tutto in scioltezza per un’ora, quando si ritrova a servire per il match lasciando le briciole a Gael. Il francese mette però un po’ di pepe alla contesa strappandogli il servizio, ma il murciano torna centrato e chiude i conti. Facile facile anche la serata di Grigor: il bulgaro è in versione ingiocabile ed il tedesco Yannickraccoglie la miseria di un solo game in poco più di tre quarti d’ora, adesso ...