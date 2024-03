Atletica | Sveva Gerevini | “Le Olimpiadi quest’anno o mai più Una sfida che voglio vincere”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024)ha sfiorato una strepitosa medaglia di bronzo nel pentathlon ai Mondiali indoor dileggera. Un risultato di grandissimo valore, anche se c’è il rammarico per un terzo posto mancato per un soffio. La primatista italiana e unica vera protagonista a livello importante anche nell’eptathlon è stata ospite della puntata di Sprint 2U, il programma di OA Sport e Sport2U, presentato da Ferdinando Savarese. La nativa di Cremona è torna sulle emozioni della rassegna iridata: “La gara degli 800 è stata veramente impegnativa, con Sofie Dokter avanti a me di soli dieci punti e ce la si giocava. Venivo da una stagione molto tribolata dove ho avuto una frattura al secondo metatarso. Credevo di meritarlo quel briciolo di fortuna, di possibilità, di avere il grande risultato a portata di mano, di avere il lieto fine ad una ...