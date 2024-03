Atletica in lutto | il DT dell’Atletica Brescia muore nel giardino di casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 26 marzo 2024) Il mondo dell’è stato colpito da una grave perdita. Stefano Martinelli, direttore tecnico di 65 anni, è tragicamente scomparso a seguito di un incidente avvenuto neldella sua residenza secondaria a Lozio, in Valcamonica. Martinelli stava lavorando su un albero quando ha perso l’equilibrio e è caduto, battendo violentemente la testa su un muretto. La moglie, testimone dell’incidente, ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici e dei paramedici del 118, gli sforzi per salvarlo si sono rivelati vani. La comunità ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, sottolineando l’importanza di Martinelli nel settore dell’, dove per oltre cinquant’anni ha ricoperto un ruolo chiave. L’...