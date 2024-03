(Di martedì 26 marzo 2024) Gli Hawks si impongono in casa 120-118. A Ovest vince la capolista Denver NEW YORK (STATI UNITI) - Il 10 in pagella sarà per la prossima volta. Colpa, anzi merito dichea nove la striscia di vittorie consecutive di, regalandosi una splendida serata e un successo che ribalta ogn

NBA: Boston si ferma a nove in fila, successo in rimonta per Atlanta - Sono 11 le gare disputate nella notte NBA. Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive di Boston, che, dopo aver toccato un vantaggio superiore ai 30 punti, subisce la rimonta di Atlanta (120- ...sportal

Nba: Boston ko, vincono Denver e Dallas - Nella ricca notte Nba, Boston cade dopo nove vittorie di fila: Atlanta vince 120-118. Sorridono, invece, Denver e Dallas, che battono rispettivamente Memphis (128-103) e Utah (115-105). Continua la st ...sportmediaset.mediaset

Atlanta ferma a 9 la serie vincente dei Boston Celtics - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il 10 in pagella sarà per la prossima volta. Colpa, anzi merito di Atlanta che ferma a nove la striscia di vittorie c ...italpress