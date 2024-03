Atalanta | Koopmeiners e De Ketelaere fermi ai box ma potrebbero recuperare per Napoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Bergamo, 26 marzo 2024 – Problema al polpaccio per Teun, a rischio, come Charles De, per la trasferta di sabato a. L’oggi ha riaccolto il tuttocampista orange rilasciato anticipatamente dalla nazionale dei Paesi Bassi dopo l’infortunio che ne ha impedito la partenza per Francoforte dove stasera l’Olanda affronterà la Germania (ci sarà l’altro nerazzurro De Roon). Lo staff medico atalantino ha subito visitato RoboKoop al centro sportivo di Zingonia rilevando postumi traumatici-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro. Il numero 7 è rimasto fermo, svolgendo solo terapie.Ai box anche Charles De, che in ritiro con il Belgio ha rimediato una distrazione agli adduttori della coscia sinistra: anche per lui terapie ma con una parte di lavoro ...

Non ci sarà De Keteleare, out per un problema all'adduttore lungo sinistro BERGAMO - Teun Koopmeiners verrà valutato per la trasferta contro il Napoli . Il centrocampista olandese, tornato oggi a ... (ilgiornaleditalia)

Teun Koopmeiners è a forte fischio per la trasferta di Napoli in programma sabato all’ora di pranzo. Il centrocampista olandese dell’ Atalanta si è fatto male in nazionale e oggi si è sottoposto a ... (sportface)

La Juventus fa sul serio: avanti tutta per Goretzka - La Juventus non molla la strada che porta a Leon Goretzka: il centrocampista del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Bundesliga in estate e i bianconeri sono alla finestra in attesa di novità. Secondo ...sportal

Juventus, retroscena su Goretzka: due osservatori contro la Lazio - La Juventus, secondo quanto riportato da Kicker, ha osservato – durante la sfida contro la Lazio - attraverso il lavoro di due scout, Leon Goretzka, centrocampista.calciomercato

Atalanta: ecco l’esito degli esami di Koop - Visualizzazioni: 1 Sospiro di sollievo in casa Atalanta per le condizioni di Teun Koopmeiners, tornato in anticipo a Bergamo dopo il problema fisico accusato con la sua nazionale. La notizia positiva ...calciostyle