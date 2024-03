Koopmeiners ha parlato con l'Atalanta per lasciare il club la prossima estate: "Voglio trasferirmi, ma spero che ricevano una bella somma per me"Continua a leggere (fanpage)

Via Koopmeiners a fine stagione, lo ha detto lui stesso, lo sa anche l' Atalanta che però ha come sempre un piano preciso: chi viene ceduto lo fa alle condizioni giuste altrimenti non se ne fa ... (today)

Teun Koopmeiners è torna to tra le file dell’ Atalanta in anticipo, dopo aver lasciato la nazionale olandese per un infortunio. Venerdì scorso, durante il match contro la Scozia, il centrocampista è ... (sportface)

Atalanta, il dopo Koopmeiners non arriverà da Napoli - Con i suoi gol e le giocate di notevole caratura tecnica, sta aiutando l`Hellas Verona ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, momentaneamente a.calciomercato

Da Oslo a Napoli via Bratislava: il tour de force di Calzona e Lobotka - dopo l'amichevole in Norvegia nelle vesti di ct della Slovacchia, il tecnico azzurro tornerà subito in Italia con il regista per preparare la sfida con l'Atalanta ...corrieredellosport

Addio ad Ambrogio Pelagalli, mediano del Milan che vinse la prima Coppa dei Campioni - Calciatore ai massimi livelli, poi allenatore e dirigente in serie C tra Derthona, Vogherese e Oltrepo. Viveva a Pieve Porto Morone. Il rimpianto Non aver ...laprovinciapavese.gelocal