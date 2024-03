ASviS | diritti umani e ambiente Il segnale dell’Europa può innescare una spirale positiva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 26 marzo 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dell’editoriale di Andrea De Tommasi del venerdì 22 marzo 2024. Il via libera alla direttiva sulla responsabilità delle aziende ribadisce un principio: il profitto non può calpestare salute e lavoro. Come renderlo concreto è un tema su cui l’si confronta da tempo. Ora nessun passo indietro. Diverse notizie di questi giorni richiamano l’attenzione sui limiti e le distorsioni del nostro modello di sviluppo. Il 19 marzo l’Ilo, l’Organizzazione internazionale del lavoro, ha diffuso un nuovo rapporto dal titolo “Profits and poverty: the economics of forced labour”, che stima i profitti generati dal lavoro forzato nel mondo. Questi guadagni, che sono in aumento del 37% rispetto al 2014, riflettono i salari effettivamente sottratti alle tasche delle lavoratrici e dei lavoratori dagli attori di questo giro d’affari attraverso ...