Assegno inclusione | da mercoledì i pagamenti di marzo per mezzo milione di famiglie Chi non lo riceverà e perché

Da domani, mercoledì 27 marzo 2024 , sarà in pagamento l' Assegno di inclusione relativo al mese corrente per i nuclei familiari che hanno già il beneficio in corso e per quelli che hanno inoltrato ... (today)

Istat: Acli, i dati sulla povertà mostrano una situazione grave - "Due milioni e 234 mila famiglie in povertà per un totale di 5,7 milioni di persone non sono dei numeri accettabili": lo ha dichiarato il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, comment ...ansa