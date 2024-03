Assegno di inclusione e Isee 2024 | chi rischia di restare senza soldi

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 26 marzo 2024) Da domani, mercoledì 27 marzo, sarà in pagamento l'direlativo al mese corrente per i nuclei familiari che hanno già il beneficio in corso e per quelli che hanno inoltrato domanda nei mesi precedenti, la cui istruttoria si è, nel frattempo, conclusa positivamente e che...