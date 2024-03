Assange può ancora farcela | ultima speranza sull' estradizione negli Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) L'Alta Corte di Londra si è pronunciata in favore del giornalista australiano Julian, cofondatore di WikiLeaks, concedendogli l'appello contro la richiesta diavanzata dagli Stati Uniti dove è stato incriminato per spionaggio per 17 capi d'accusa e dove rischia una pena di 175 anni. Il caso è aggiornato al prossimo 20 maggio. I due giudici della Corte londinese, Victoria Sharp e Jeremy Johnson, hanno chiesto garanzie agli Usa specificando che, nell'eventualità in cuidovesse essere estradato, sarà tutelata la sua libertà di espressione (potrà dunque fare affidamento al Primo Emendamento) e verrà esclusa la possibilità di applicargli la pena di morte. Lo scorso febbraio, durante un'udienza di due giorni presso l'Alta Corte, l'avvocato del giornalista, Edward Fitzgerald, ha dichiarato che le autorità ...