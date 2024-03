Assange potrà fare ricorso contro l' estradizione negli Usa

Assange (per ora) non sarà estradato negli Usa: potrà presentare un nuovo appello se non ci saranno adeguate garanzie: Nella sentenza si legge la Corte 'ha dato al Governo degli Stati Uniti 3 settimane per fornire garanzie soddisfacenti sul fatto a) che il Sig Assange potrà fare affidamento sul Primo Emendamento ...

Il fondatore di Wikileaks Julian Assange potrà fare appello nel Regno Unito contro la sua estradizione negli Stati Uniti: Martedì due giudici dell'Alta Corte di Londra hanno stabilito che gli Stati Uniti avranno tre settimane per fornire garanzie che, una volta negli Stati Uniti, Assange potrà godere del Primo ...