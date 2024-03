Assange non sarà estradato L' alta corte di Londra | Vogliamo garanzie dagli Usa

(Di martedì 26 marzo 2024) Julianpuò tirare un sospiro di sollievo. La sua estradizione negli Stati Uniti, infatti, "non avverrà nell'immediato". Non ora. Tuttavia, i due giudici dell'disi riservano di "ottenereUsa prima di concedere al giornalista e fondatore di Wikileaks il diritto di presentare appello contro la decisione della giustizia britannica di accogliere la richiesta di estradizione presentata dal governo americano. La prossima udienza è fissata al 20 maggio, si legge nell'ordinanza giudiziaria., 52 anni, è indagato negli Stati Uniti per spionaggio e, se, dovrà affrontare un processo con 17 capi di accusa in cui rischia fino a 175 anni di reclusione per aver diffuso documenti diplomatici, della ...

