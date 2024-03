Asllani | «Mio ruolo? Gioco ovunque! Con l’Albania diverso dall’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

ASLLANI A INTER-NEWS dopo la sconfitta dell'Albania 1-0 contro la Svezia, in un'intervista a SuperSport ha commentato la sfida, con un commento poi riguardo la sua crescita personale. PARTITA E CRESCITA PERSONALE – Kristjan Asllani ha parlato così dopo la sconfitta con la Svezia: «La squadra ha giocato bene, ha lottato. Dopo la partita con il Cile l'umore era basso. Abbiamo giocato una super partita. Il nostro obiettivo sono gli Europei. La mia prestazione? Credo di aver giocato una buona partita. No ci sono problemi di modulo, io! Oggi abbiamo giocato con tre centrocampisti, fatto qualcosa di diverso rispetto il solito».