Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 25 marzo 2024

(Di martedì 26 marzo 2024): idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Le Indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 4974 spettatori (27,05% di share); su Canale5 la puntata del Grande Fratello ha avuto 3039 spettatori (share 23,87%). Il film John Wick 2 su Italia1 ha catturato 1099 spettatori (5,82%); su Rai2 la puntata del docureality Boss in Incognito si è portata a casa 1055 spettatori (5,76%), mentre il programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 919 spettatori (4,39%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 782 spettatori (4,99%), mentre il programma di ...