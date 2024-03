Articoli non sicuri e pericolosi | sequestrati ben oltre 55 mila prodotti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle imminenti festività pasquali, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia con lo scopo di contrastare il commercio dinone potenzialmenteper la salute degli acquirenti, arrivando a sequestrare ben55. In un primo intervento, ad Eboli, i finanzieri del locale Gruppo hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale,18.000privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso, in lingua italiana, previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore, mentre in un secondo caso, le Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ ...