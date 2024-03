Arrivano i complimenti dai mister avversari Ma la Fermana resta sempre a bocca asciutta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) "Volevo fare ialla, Mosconi in poche settimane ha fatto un lavoro straordinario. Uomo contro uomo a tutto campo, nel primo tempo ci ha messo in difficoltà come nessuno in queste ultimi due mesi". Così l’allenatore dell’Arezzo Paolo Indiani ha voluto complimentarsi con ladopo averla battuta per 2-0 grazie alle reti di Catanese e Gucci. "Potevamo concretizzare meglio, c’è stato un episodio arbitrale particolare (mancata espulsione di Fort per un intervento da ultimo uomo su Gucci, ndr) però loro molto bravi. Poi alla distanza ci siamo assestati e potevamo vincere con un punteggio più ampio. La vittoria credo sia legittima ma voglio sottolineare la pzione dei nostri, sapevo delle difficoltà della partita. C’è voluto un grande atteggiamento della squadra ...