Arriva lo Spid europeo | cos' è e come funziona l' Eudi wallet

(Di martedì 26 marzo 2024) Anche l'Europa avrà il suo, il portafoglio digitale che renderà più semplice accedere a tutta una serie di servizi via internet, identificandosi in maniera sicura e veloce. È stato approvato in maniera definitiva il nuovo regolamento Ue che promette un accesso universale a identificazioni e...

È stata deliberata dal Consiglio dei ministri che ora passa il decreto al Parlamento : martedì 5 marzo il governo illustrerà il provvedimento in Senato (corriere)

L’Aula della Camera ha dato il via libera alla missione Aspides nel Mar Rosso, con un accordo quasi unanime in tutto il Parlamento. A votare a favore sono stati 271 deputati, con solamente sei ... (lanotiziagiornale)

Nel suo lettino del reparto di Pediatria del San Matteo la piccola piangeva. Non voleva la flebo, che le avrebbe fatto male. Solo l’arrivo di SpiderTia poteva salvarla, e così è stato. Con le ... (ilgiorno)

Con l’arrivo dell’It Wallet lo Spid non si userà più Ecco a cosa servirà - A fine febbraio un nuovo strumento chiamato It Wallet ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri, e con questo passo avanti verso il potenziamento ...borsainside

Truffa nel settore edilizio a Messina: 6 arresti e sequestro di 37 mln di euro - Una presunta truffa sull’accesso a bonus edilizi è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Messina che ha sequestrato oltre 37 milioni di euro ed eseguito un’ordinanza di custodia cautelare persona ...gazzettajonica

Arriva il contributo economico per gli anziani in difficoltà - Torna il Bonus anziani: nuovo incentivo che sosterrà le fasce più svantaggiate. In cosa consiste e chi può effettivamente accedervi.cronacalive