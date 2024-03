Arriva dalla Scandinavia l’innovativo pannello ibrido

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Il progresso e l’innovazione nelle pratiche più ecologiche e rispettose dell’ambiente stanno man mano abbracciando ogni settore, anche e soprattutto quello dell’edilizia. Dopo due anni di lavoro e ricerca, la joint venture tra il produttore svedese di elementi in calcestruzzo, Heidelberg Materials Precast Contig e la famosa azienda finlandese leader nelle pareti in legno, Metsä Wood, ha finalmente dato i suoi frutti. Il risultato di questa collaborazione è una soluzione per pareti prefabbricate che promette di rivoluzionare in modo importante il settore edilizio: il fulcro di questa innovazione è un “sandwich”, un connubio inedito tra il robusto calcestruzzo e la versatilità del legno. Questoè infatti composto da uno strato esterno di calcestruzzo ecologico, uno strato isolante intermedio e un ...