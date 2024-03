Arriva al pronto soccorso con la “scabbia norvegese” | allarme all’ospedale Goretti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Un caso medico raro ha messo in allerta il personale sanitario dell’ospedale Santa Mariadi Latina, dove un paziente di ritorno da una vacanza in Kenya si è presentato con sintomi che inizialmente potevano sembrare legati a una comune insolazione. Tuttavia, il quadro clinico si è rivelato più complesso e grave: le vesciche che ricoprivano il corpo dell’uomo non erano causate dai raggi solari, ma da un’infezione cutanea particolarmente aggressiva. Dopo un’attenta analisi, gli specialisti dell’unità di malattie infettive hanno identificato la causa degli spiacevoli sintomi come, una variante dellacomune, ma con caratteristiche di aggressività e contagiosità notevolmente superiori, come riportato dai colleghi di Latina Oggi. A differenza della forma ...