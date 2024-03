Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 26 marzo 2024) Come la maggior parte dei piatti tradizionali, ilè basato sulla cucina casalinga e su quello che si avrebbe a portata di mano - un po 'dilasciato attaccato alle ossa, verdure che si conservano facilmente durante l'inverno e un brodo che si fa mentre lasi sobbollisce. Ogni ingrediente è tagliato abbastanza piccolo da stare nel ventre di un cucchiaio, ma abbastanza grosso da sembrare sostanziale una volta mangiato, e viene aggiunto per gradi per mantenere il sapore delle singole verdure chiare.irpLa rutabaga è importante per bilanciare la ricchezza dell'; le rape possono essere sostituite, in particolare Gilfeathers se riesci a trovarle (in realtà sono un altro rutabaga ), ma contribuiranno con un sapore diverso. Mentre questapuò essere servita quando è pronta, ...