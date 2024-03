Arresto cardiaco in aeroporto | lo salvano due giovani medici | “Imparate le manovre di primo soccorso | servono a tutti”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 26 marzo 2024) Orio al Serio. Si chiamano Luca Barbera e Laura Pezza. Lui, 30 anni, è un medico specializzando in gastroenterologia di Genova; lei, 32 anni, una cardiologa di terapia intensiva di Parma. Sono i due passeggeri che domenica sera hannoGiuseppe P., tassista di 74 anni colto daall’di Orio al Serio. “Se non fosse stato per loro, mio padre molto probabilmente non ci sarebbe più”, ha raccontato il figlio a Bergamonews, lanciando un appello per ringraziarli (in quel momento non era presente e ha saputo del loro intervento attraverso alcune testimonianze). Detto, fatto. I diretti interessati hanno letto l’articolo e chiesto di poterlo contattare, anche per avere informazioni sulle condizioni del suo papà, operato all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo (“la situazione è migliorata – ha ...