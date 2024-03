Arrampicata sportiva | gli italiani già qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024 e le ultime occasioni per il pass

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Italia ha qualificato un atleta nell’alledi. Si tratta di Matteo Zurloni, che lo scorso 10 agosto si è laureato Campione del Mondo di speed e ha così staccato il biglietto per i Giochi. Nella capitale francese verranno messi in palio quattro titoli (due per sesso): quello nella combinata tecnica (lead&boulder) e quello nello speed. La prova di velocità sarà dunque a parte e non più unita alle altre due specialità come era stato a Tokyo 2020, quando questo sport fece il proprio esordio a cinque cerchi. Sono previsti venti posti per sesso nel lead&boulder e 14 nello speed. I primi eventi di qualificazione sono stati i Mondiali 2023 e i cinque preolimpici su base continentale, ora restano da assegnare diecinella combinata tecnica ...