Arnaldi-Machac oggi in tv | orario ATP Miami 2024 | programma | ordine di gioco | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo aver battuto in due set nell’Arthur Fils, Alexander Bublik e Denis Shapovalov, Matteotorna in campo quest’per disputare il suo primo ottavo di finale della carriera in un Masters 1000. Il ligure ha a disposizione una grande chance per proseguire il suo cammino nel torneo della Florida, infatti il suo avversario odierno risponde al nome di Tomas. Il 23enne ceco, coetaneo del nostro portacolori, è in grande crescita ma occupa attualmente la 60ma posizione del ranking mondiale.è invece numero 38 ATP, ma con il risultato diè già certo di salire ulteriormente in classifica mettendo nel mirino la possibilità di essere testa di serie al Roland Garros e a Wimbledon. Un solo precedente tra i due, vinto nettamente da ...