Aranova | incidente sull’Aurelia | auto si ribalta | 2 carabinieri fuori servizio salvano la conducente

(Di martedì 26 marzo 2024) Fiumicino, 26 marzo 2024 –ad, al Km 24.500 della via Aurelia. Nel dettaglio, una Fiat 600 è andata a sbattere contro il guardrail,ndosi. La giovane, di circa 20 anni, è rimasta ferita ed intrappolata all'interno. Provvidenziale l'intervento di due, i quali con un martello hanno rotto il vetro dell', riuscendo a far intervenire il personale sanitario del 118. Poco dopo giunti sul posto anche i vigili del fuoco ed idi Passoscuro. La ragazza, con il volto insaguinato e ferite multiple, trasportata in codice rosso all'Aurelia Hospital.