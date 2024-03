Appena scoprirai il valore di questa moneta da 1 centesimo non ci crederai | controlla il portafoglio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 marzo 2024) Le monete da unsono spesso sottovalutate, ma una potrebbe portare 7000 euro di guadagno: cos’ha di speciale. Le monete da unpossono fare la differenza – ilcorrieredellacitta.comMonete da un, sono ovunque ma quasi nessuno le vuole. Il motivo è la dimensione più piccola del normale e anche l’aspetto – con un colore diverso dalle altre monete correnti – non aiuta. Eppure la storia dietroè particolare: qualsiasi valuta rappresenta una possibilità. Il mercato si basa anche su importi di piccolo taglio. Anzi, parte proprio dalle quantità più piccole: lo stesso Bezos – uno degli uomini più ricchi del mondo – ha ancora conservato l’assegno del primo incasso. Ancor prima la paga del lavoro iniziale. Certe monete, così come determinate valute, non si dimenticano. Le ...