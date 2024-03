Appalti | indagine Rup 2024 | termine prorogato al 2 aprile

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilper partecipare all'Rupè statoal 2. Cosa non funziona nella gestione degli? Come migliorarli? Quali sono le criticità che vengono avvertite di più dagli addetti ai lavori, in particolare i Rup, responsabili unici del progetto? Quali competenze vanno migliorate, anche alla luce del nuovo Codice? Questi sono alcuni degli interrogativi dell'. L'articolo .