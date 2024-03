Antonella Clerici | il commovente ricordo di Fabrizio Frizzi nel giorno dell’anniversario della sua morte

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 26 marzo 2024)ha ricordato il collega, scomparso prematuramente qualche anno fa. Anche Carlo Conti, successivamente, ha omaggiato il collega. Oggi, 26 marzo, non è unqualsiasi per il mondo del piccolo schermo;e Carlo Conti lo sanno bene: nel 2018, lo stesso, è morto. Per i due...