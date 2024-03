Antitrust multa Verisure per 4 milioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 9.58 Sanzione da oltre 4, dall'Italy, per 4 condotte in violazione del Codice del Consumo. Secondo il Garante, l'azienda fornitrice di sistemi di allarme e assistenza avrebbe per almeno 2 anni, dal 2021 al 2023, fatto pubblicità ingannevole. Una volta stipulati i contratti, avrebbe ostacolato il diritto di recesso e attivato automaticamente i suoi servizi nel 'periodo di ripensamento' garantito ai clienti. Infine sarebbe risultata ambigua l'indicazione del foro competente per le eventuali controversie.