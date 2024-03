Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 26 Marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 26 marzo 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 26Alexandra confessa a Christof di aver fatto la gita con lui solo per cercare di convincerlo a vendere l’ala est dell’albergo. Shirin, intanto, si confida con Alfons e Hildegard: se Gerry non la capisce a proposito del fatto che lei ha licenziato Helene, il loro rapporto non ha più senso. Erik vuole andare in vacanza con Yvonne, in un hotel di lusso, in Svizzera. Shirin, invece, si presenta a ...