Antenna telefonia a Montuolo Scatta la diffida degli abitanti Il cantiere per ora è sospeso

(Di martedì 26 marzo 2024) Non protestano così tanto per fare. Il problemadi via dei Bozzi aè che si stanno trovando a tu per tu (la prima casa è a 50 metri) con un enorme ripetitore dellamobile. Al Comune chiedono informazioni tecniche specifiche sul tipo di impianto, la potenza, per poterlo far valutare a tecnici e ottenere risposte circa i potenziali rischi. E ancora le risposte non sono arrivate. Grazie alla collaborazione dell’avvocato Vincenzo Locane, hanno promosso unache ha già avuto effetti concreti: ilsi è fermato. “Al momento non abbiamo riscontri formali che la scelta dell’area ritenuta ’ottimale’ a ospitare la nuova stazione radio base, non comporti dei rischi per la salute dei residenti. Per questo – dicono gli– ...