Anpi e sinistra | una polemica assurda | usano le Fosse Ardeatine contro Giorgia Meloni

(Di martedì 26 marzo 2024) Dal 25 aprile al Giorno della Memoria. Dal primo maggio alla Festa della Repubblica. Non importa quale sia la ricorrenza, ciò che conta, per la, è trovare il modo di usarlail governo. Ieri, per esempio, erano gli ottant'anni dell'eccidio delle, costato la vita a 335 nostri connazionali. Un massacro che dovrebbe unire. E invece, per qualcuno, è stata solo un'occasione in più per attaccare... «Oggi», ha detto ieri il premier, «l'Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell'eccidio delle, terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella». E ancora: «L'eccidio ardeatino è una delle ferite più profonde ...

La guida dei partigiani lombardi: «Israele non sta sterminando un popolo, non posso partecipare alla marcia del 9» (ilgiornale)

Meloni contro i nazisti. Ma all'Anpi non basta: "Ha omesso i fascisti" - Sono passati ottant'anni. E alle Fosse Ardeatine è tempo di commemorazioni ma anche di polemiche: le condanne da parte della destra di governo della furia nazista non bastano mai. Non sono mai ...ilgiornale

Con il maestro Muti emozioni in musica - Spartiti per non dimenticare. Riccardo Muti dirige la Sinfonia n.9 “Le Fosse Ardeatine”, del compositore americano William Schuman, in occasione del concerto per l’ottantesino anniversario dell’effera ...informazione

Fosse Ardeatine, Meloni evita ancora di definire 'antifascisti' i trucidati e sorvola sulle responsabilità fasciste - Ancora una volta l'ex missina Giorgia Meloni dedica il minimo sindacale al ricordo di una strage nazi-fascista a dimostrazione che è ancora a Colle Oppio ...globalist