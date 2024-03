Annuncio a sorpresa | l’ex Inter torna in Serie A

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo un’esperienza fatta all’estero, un ex giocatore dell’è pronto a riabbracciare la nostraA. Su di lui hanno già chiesto informazioni diversi club. Esterno d’attacco di professione, italiano e nei suoi anni migliori uno delle promesse più grandi per la nostra Nazionale e per il club di appartenenza. Poi diversi scivoloni dentro e fuori dal campo, da una parte due gravi infortuni, dall’altra troppa poca maturità e qualche comportamento sbagliato di troppo. Oggi, dopo l’esperienza all’estero, in un’vista esclusiva al Corriere dello Sport, il grande talento si lascia andare aprendo le porte ad un suo ritorno a casa. Diverse big del nostro campionato sono già sulle sue tracce e stanno chiedendo informazioni al suo entourage. Tecnica sopraffina, mancino pronto ad esplodere sia da dentro che da fuori area e grande forza ...