Anne Hathaway Ringrazia Christopher Nolan per il Salvataggio della Sua Carriera dopo l’Oscar

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 26 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, vincitrice del, attribuisce ail merito di aver salvato la suail contraccolpo che ha circondato la sua vittoria del premio, il quale rischiava di farla implodere.In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice ha rivelato che la combinazione tra la co-presentazione degli Oscar del 2013 e il premio come miglior attrice non protagonista per “Les Misérables” ha portato la sua reputazione online e sui media a diventare “tossica”. La reazione virale, nota come “Hathahate”, non aveva una causa diretta oltre ...