Anita Olivieri sbotta sui social | “Partono diffide” ecco contro chi e perché

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 26 marzo 2024) Stanotte, mentre gli ex concorrenti del Grande Fratello erano intenti a festeggiare la vittoria di Perla Vatiero e la fine di questa edizione,ha pubblicato una Instagram Storie nella quale è apparsa piuttosto furiosa e spazientita per alcune cose che le sono accadute.cosa è successo. Lo sfogo didopo il GFha dato luogo ad un pesante sfogo nella notte. La giovane, da quando è uscita dalla casa del GF, è stata inondata di insulti e accuse. La situazione è diventata per lei davvero insostenibile, sta di fatto che ha annunciato di aver deciso di ricorrere a vie legali. A partire da oggi, infatti, la giovane ha deciso di diffidare tutti coloro i quali non saranno rispettosi nei suoi riguardi mediante i ...