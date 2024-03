Angelica Baraldi | la foto senza Perla scatena polemiche La replica

(Di martedì 26 marzo 2024)lala vincitrice del GFVatiero crea nuovesui social. Laé tornata attivissima sui social nelle ultime ore condividendo con i suoi fan innumerevoli contenuti direttamente dal backstage e dalla post puntata. Ieri sera si è svolta la finalissima del Grande Fratello dove ha trionfato la giovaneVatiero che ha battuto al televoto l’amata Beatrice Luzzi. Nelle ultime ore quasi tutti gli ex inquilini si sono divertiti a condividere i momenti più belli della finale del reality show condividendo contenuti inediti, tra video e. Un utente ha notato che tra tutti i selfie e lecheha ...

Al GF, Alfonso Signorini si è lasciato andare a un'esternazione su Angelica Baraldi che non è piaciuta molto alla gieffina... (comingsoon)

Con un videomessaggio Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo, in viaggio a Istanbul, hanno appena raccontato la disavventura in hotel Angelica Baraldi è stata una concorrente del Grande Fratello ... (361magazine)

Pagelle finale Grande Fratello, i vincitori e i sconfitti della diciassettesima edizione: Beatrice Luzzi e Fiordaliso signore incontrastate - Anita Olivieri, Alex Schwazer, Paolo Masella, Marco Maddaloni e Angelica Baraldi tutti chiacchiere e distintivo ...quotidiano

Grande Fratello, Angelica presente alla finale dopo la polemica con Signorini Lei rompe il silenzio - Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 21 marzo, Alfonso Signorini ha tirato una frecciatina velenosissima ad Angelica Baraldi , e ...torresette.news

La disavventura in viaggio di Angelica Baraldi e il fidanzato - Con un videomessaggio Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo, in viaggio a Istanbul, hanno appena raccontato la disavventura in hotel ...361magazine