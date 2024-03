Angel Di Maria minacciato dai narcos | “Se torni a Rosario uccideremo un membro della tua famiglia”

(Di martedì 26 marzo 2024) “Dì a tuo figlio Ángel di non tornare più aperché altrimentiun“. È questa la minaccia daiin un cartello recapitato al padre diDi, stella del calcio mondiale. L’attaccante argentino, scrivono i media locali, ha ricevuto pesanti minacce dai narcotrafficanti argentini: lunedì una macchina si è fermata davanti al complesso privato Funes Hills Miraflores, dove vivono i genitori del ‘Fideo’. Lì è stato lasciato un cartello per il padre di Di: “Nemmeno Pullaro (il governatore provinciale, ndr) ti salverà. Noi non buttiamo piccole carte. Buttiamo piombo e morti“, è la scritta che conclude il messaggio. Di, oggi 36enne, gioca nel Benfica in Portogallo. ...

Estero. Paura per l'ex Juve Di Maria: minacce di morte al giocatore... - Di Maria, minacce choc: «Se torni a Rosario uccidiamo la tua famiglia». L’indiscrezione dall’Argentina Angel Di Maria vittima di un atto di intimidazione. Stando a… Leggi ...informazione

Di Maria shock, i narcos minacciano di morte lui e la sua famiglia - L'ombra dei Narcos si abbatte su Angel Di Maria. Secondo quanto riportato dall'Ansa infatti la polizia di Santa Fe sta indagando su quanto accaduto pochi giorni ...lalaziosiamonoi

Ex Juve, Angel Di Maria minacciato di morte in Argentina: l'accaduto - Minacce di morte per Angel Di Maria. Come racconta Sport Mediaset, in Argentina sono in corso delle indagini da parte della Polizia dopo che un'auto sospetta ha lasciato davanti alla casa di campagna ...ilbianconero