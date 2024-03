Android 15 potrebbe essere un po’ schizzinoso con alcune applicazioni

Sembra che Google stia sperimentando una barra in basso per il browser Chrome su Android , anche se probabilmente sarà limitata. L'articolo Google Chrome potrebbe riottenere una barra inferiore su ... (tuttoandroid)

Pare che tra le funzionalità in fase di test su Google Chrome per Android ve ne sia anche una relativa ai video L'articolo Google Chrome per Android potrebbe consentire di salvare i fotogrammi ... (tuttoandroid)