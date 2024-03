Andrea Delogu sbotta | “Dovete decidere se rompere le pal** per la parmigiana o per la storia d’amore” Cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) “Se rimanete sconvolti per una relazionesolo per la differenza d’età mi chiedo che vita spenta vi ha riservato il destino?“: è una domanda chefa ai suoi follower. Il motivo? Ancora una volta sono arrivate critiche per la suacon Luigi Bruno, 16 anni più giovane. Corsi e ricorsi social, decisamente fastidiosi. “Posto poche cose nostre non per ‘paura dei commenti’, ma perché ho imparato dai miei errori. Quando o se ci lasceremo mentre soddisfatti direte ‘io l’avevo detto’, vi dovrò ricordare che sono finite anche le mie altre relazioni, che la maggior parte sono durate meno e avevamo la stessa età. Distinti saluti”, la story con cui la conduttrice ha messo a tacere gli haters. Anche perché non se la sono solo presa con la differenza d’età tra i due fidanzati: ad ...