Andrea Bocelli alla laurea della nipote Maddalena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Pontedera (Pisa), 26 marzo 2024 –ospite nella sede di Istituto Modartech. In occasione del Graduation Dayscuola di alta formazione di Pontedera, tradizionale appuntamento dedicatoconsegna dei diplomi di, il tenore di Lajatico ha assistito questa mattinadiscussionetesi, studentessa del corso in “communication design”, che ha presentato un progetto dedicatotrasformazione del marketing all’interno dell'industria musicale. Una tesi da 110 e lode, intitolata “L’evoluzione del marketing musicale: la comunicazione digitale per la promozione di artisti emergenti”:...