Ancora trattori in protesta a Bruxelles Ma i Paesi Ue approvano la revisione della Pac

(Di martedì 26 marzo 2024) Seconda riunione dell'Agrifish nel giro di un mese e nuova accesa manifestazione degli agricoltori in piazza a, davanti alle sedi dell'Unione europea e nelle vie adiacenti con circa 250, che hanno bloccato per ore il quartiere europeo. Il copione è simile ai precedenti. La polizia in tenuta antisommossa, con gli idranti e i gas lacrimogeni, ha fronteggiato e tenuto a distanza i manifestanti, che hanno lanciato petardi e uova contro le sedi del Consiglio eCommissione Ue, acceso fuochi coi copertoni e sparso del letame nei pressi di Rue de la Loi e Place du Luxembourg. Gli agricoltori, per lo più appartenenti alle sigle Fugea, Fja, Fwa, RéSap, coordinamento europeo Via Campesina, ma anche Brigades d'actions paysannes (Bap), hanno chiesto prezzi agricoli più giusti, invitando l'Ue a fare pressione a livello ...