Anche in Italia One UI 6 1 su Samsung Galaxy S23 in settimana

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Giungono ottime notizie in merito all’aggiornamento One UI 6.1 suS23 per noini. Nella giornata di ieri. abbiamo condiviso la notizia per la quale l’update tanto importante per l’interfaccia software sarebbe dovuto giungere almeno in Corea, Cina e Vietnam questo giovedì 28 marzo. Nulla si sapeva in merito ai paesi occidentali eil nostro, almeno fino a poche ore fa. Adesso possiamo invece commentare insieme un riscontro fornito direttamente sul forumMembers, messo in evidenzadall’informatore Tarun Vats. In pratica, come nelle nazioni asiatiche,inl’aggiornamento One UI 6.1 giungerà infra due giorni, ossia questo giovedì 28 marzo. Nel tweet di ...