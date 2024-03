Anche i parlamentari italiani colpiti dagli hacker cinesi?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 26 marzo 2024) “Gli obiettivi comprendevano tutti i deputati membri dell’Inter-Parliamentary Alliance on China nell’Unione europea, e 43del Regno Unito, la maggior parte dei quali era membro dell’Inter-Parliamentary Alliance on China o si era espressa su temi riguardanti il governo della Repubblica popolare cinese”. Questa frase nell’atto di accusa contro settedel gruppo APT31, legato al governo cinese, pubblicato ieri dal dipartimento americano di Giustizia in una mossa di concerto con gli alleati (tutto nasce dal Regno Unito) ha fatto sobbalzare molti dalla sedia in Italia. Perché tra membri di quell’organismo inter-parlamentare, che raccoglie 200di 20 Paesi e chiede all’Occidente una strategia più severa nei confronti della Cina, ci sono diversi eletti. Tra questi, Enrico Borghi, ...