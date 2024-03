Anais Robin | la giovanissima star della musica di TikTok

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2002Paese: FranciaPiattaforme: Instagram,, YouTubeCategoria:Chi eraNata in Francia nel 2002,era unacantautrice. Il suo talento era noto ai quasi 500 mila follower che la seguivano sue i quasi 200 mila che la seguivano su Instagram. Perché proprio sue più in geneale sui social,, era diventata una promessa e una stella. Il suo successo aveva tempi recenti:era approdata su Instagram esolamente verso la fine del 2022, con le sue prime clip in qui ...