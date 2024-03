“Amici” | Gaia in lacrime dopo il guanto di sfida lanciato dalla Celentano | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 26 marzo 2024) News Tv. Alessandrasa sempre apuntare per far migliorare i ballerini della scuola di. L’insegnante di ballo però è molto competitiva e ci tiene che gli allievi che porta avanti lei abbiano la meglio sugli altri. E questo èanche durante l’ultimodi, studiato per far emergere le doti di Marisol e per mandare in crisi. La ragazza quando ha iniziato le prove del pezzo che le ha affidato laè scoppiata in. Colpita e affondata. Perchéè andata in crisi? (Continuale foto) Leggi anche: “Lolita Lobosco 4” si farà? Gli indizi sul possibile sequel dell’amata serie Rai Leggi anche: “Grande Fratello”, le parole di Ciro e Maddaloni ...