Amici 23 | daytime 26 marzo | Mida provocato da Anna Pettinelli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Cosa è accaduto durante ildi23 di oggi martedì 26ha ricevuto una nuova lettera da parte diinsieme alla sua prof Lorella Cuccarini. Dopo il rifiuto del guano di sfida, la conduttrice radiofonica e prof di23 si è sfogata e ha deciso di provare ad assegnare una nuova sfida al cantante contro Martina. “Avete fatto una figuraccia, non sapevate che di Allelejah ne sono state fatte centinaia di versioni, anche da parte di Bob Dylan. E allora vi cambio canzone, ma non la modalità perché al Serale vorrei sentire cantare i ragazzi senza effetti e aiutini. Sei un cantante e allora canta caro. La canzone deve essere cantata e non rappata. Se fossi sicuro di te avresti già accettato il primo o forse come ...